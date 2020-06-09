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Başakşehir yüzbinlerce çiçekle süslendi

Başakşehir Belediyesi, yaz mevsimini birbirinden güzel çiçeklerle renklendirdi.

Başakşehir'de bulunan parklar ve millet bahçeleri farklı cinslerde 412 bin çiçekle donatıldı.


Başakşehir'de yaz mevsimi rengârenk başladı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve bahçelerde yapılan bakım çalışmasının ardından çiçeklendirme çalışması başlattı. Başakşehir, Kayaşehir, Ayazma ve Hoşdere Millet Bahçeleri ile parklar ve diğer yeşil alanlara toplam 412 bin çiçek dikildi.



Çeşit çeşit, renk renk


Çiçek dikiminde çeşit ve renklerin uyumuna hassasiyet gösterildi. Kadife, ateş, begonya, petunya, ipek ve yıldız cinslerindeki farklı renk ve cinslerdeki çiçekler tercih edildi.



Kayaşehir Parkı'na 2 bin çiçek


Yaz çiçekleri dikim çalışması, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kasalar halinde getirdikleri 2 binden fazla saksılı çiçeğin dikimi yaptı. Çiçek dikim çalışmasının yanı sıra çimler de biçildi. Peyzaj mimarı Nuray Çakar, yaz dönemi için Başakşehir'in dört bir yanını çiçeklendirdiklerini, bu çalışmaların dört mevsim boyunca farklı cins ve renklerde çiçeklerin dikimiyle devam ettiğini söyledi.

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