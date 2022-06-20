Başakşehir'de 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması final heyecanı yaşandı

Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından 326 eserin yarıştığı yarışmada dereceye giren bestekârlar ödüllerini görkemli final programında aldı.

Türk sanat müziğine yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın finali Bahçeşehir Gölet'te yapıldı. Yeni nesillere Türk sanat müziğini benimsetme ve Türk sanat müziğine katkı sağlama amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından bestekârlar katıldı. Final akşamında sevilen sanatçı Melihat Gürses de sahne aldı. Kültür sanatın şehri Başakşehir'de düzenlenen 1. Altın Başak Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın finalinde, jüri üyelerinin ilk değerlendirmesinde belirlenen 10 eser yarıştı. Finale kalan 10 eser Bahçeşehir Gölet sahnesinde yeniden seslendirildi. Yapılan jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren bestekarlar ödüllendirildi.

Dereceye giren eserler ödüllendirildi

Yarışmada sözleri Hüseyin Balkancı, bestesi Özdemir Hafızoğlu'ya ait “Ayrılsak Da Seviyorum Ben Seni” isimli eser birincilik ödülüne layık görüldü. Bestekâr Burhan Atik ve söz yazarı Hasan Karakuş'un “Daha Kaç Yıl Sürecek” isimi eseri ikinci, bestekâr Kemal Külah ve söz yazarı Mihrinaz Ferhan Arduç'un “Özlemin Sürgüne Gönderir” adlı eseri üçüncü oldu. Bahçeşehir Musiki Derneği Özel Ödülü'ne ise bestekâr Salih Yorgancı ve söz yazarı Rüştü Okyar'ın “Her Sokağı Her Caddesi Başakşehir” isimli eseri layık görüldü.