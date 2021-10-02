Başakşehir'de 104 kilometre bisiklet yolu tamamlandı

Doğa dostu Başakşehir'de 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolunu tamamladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bisiklet yolarımızın uzunluğunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelini bisiklet yollarıyla ilmek ilmek örmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu tamamlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başak Mahallesi Ordu Caddesi'nde yapılan bisiklet yolunda ilk kez pedal çevirdi.

“300 km bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz”

Yeşilin şehri Başakşehir'de doğa ve çevre dostu projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başak, Başakşehir, Kayabaşı ve Ziyagökalp Mahallelerimizde toplam 104 kilometreye ulaşan bisiklet yolu etaplarını tamamladık. Bahçeşehir Gölet'teki bisiklet yolu projemiz de tüm hızıyla sürüyor. Hedeflerimize her geçen gün yenilerini ekliyor, ilçemizin her noktasını bisiklet yollarıyla ilmek ilmek örüyoruz. Sınırları zorluyor, ilçemizdeki bisiklet yollarını toplam 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Başakşehir'den Avrupa'ya açılan kapı

Bisiklet yollarının birbirine entegre olarak tasarlandığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bisiklet yolu etaplarımızı aynı zamanda uluslararası EuroVelo bisiklet yoluna bağlamış oluyoruz. Uluslararası bisiklet sürücüleri bu bağlantı yolları ile Başakşehir'e kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olacak” diye konuştu.