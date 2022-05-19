Başakşehir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başakşehir'de coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Bahçeşehir Gölet'teki etkinliklere Başakşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Başakşehir, milli mücadelenin 103. yıl dönümünde sokaklara döküldü. Büyük bir coşkuya sahne olan19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının her anı bağımsızlık ruhunu yeniden canlandırdı. Kutlamaların ilk durağı Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Tesisi oldu. Başakşehirli gençlerin gösterilerine sahne olan törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı

Etkinliklerin bir sonraki durağı Bahçeşehir oldu. Geleneksek olarak yapılan kortej yürüyüşü bu sene iki noktadan başladı. Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Vaditepe İskilipli Atıf Hoca Camii önünde toplanan Başakşehirliler, aynı anda Bahçeşehir Gölet'e doğru kortej yürüyüşüne başladı. Bahçeşehir Ek Hizmet Binası önünde marşlar eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüne Başakşehirliler akın akın katılım sağladı. Bir saatlik yürüyüşün ardından iki kortej Bahçeşehir Gölet'te buluştu.

Bahçeşehir Gölet'te, Başakşehirliler için özel hazırlanan sahne şovları yapıldı. Işık gösterileri, bando konseri ve DJ performansı ile binlerce Başakşehirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.