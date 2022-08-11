Başakşehir'de 3 değişiklik

Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de ilk maça göre 3 farklı isim 11'de yer aldı.

Medipol Başakşehir, Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler, İzlanda deplasmanındaki kadroda 3 değişikliğe gitti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçta görev verdiği Leo Duarte, Daniel Aleksic ve Mounir'i yedek oturturken, bu oyuncuların yerine ise Ahmed Touba, Berkay Özcan, Serdar Gürler'e forma verdi. Emre Belözoğlu'nun Breidablik karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

"Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Okaka."