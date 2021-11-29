İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi

Başakşehir’de, 4 farklı evin çatısı aşırı rüzgar nedeniyle uçtu.

Başakşehir'de, 4 farklı evin çatısı aşırı rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatılardan biri yakınlardaki caminin minaresini deldi.


Edinilen bilgilere göre Başakşehir'de lodos nedeniyle bina ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Güvercintepe Mahallesi ile Altınşehir'de bulunan 4 farklı adreste binaların çatıları şiddetli rüzgara dayanamadı. Uçuşan çatı parçaları çevreye dağıldı. Altınşehir Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bir çatı karşıdaki evin balkonu ile yakınındaki caminin üzerine uçtu. Çatı cami minaresini deldiği görüldü. Uçan çatılar nedeniyle herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.