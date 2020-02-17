Başakşehir'de 500 bin TL'lik sahte nargile tütünü baskını

Başakşehir'de sahte nargile tütünü üreten bir adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan sahte nargile tütünü ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Başakşehir'de bulunan bir saniye sitesinde sahte nargile tütünü yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bugün öğlen saatlerinde üretim yapan iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında iş yerinde bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sahte nargile tütünü, aroma verici maddeler ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde iş yerinde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi. Öte yandan iş yerindeki sağlıksız koşullar ve tuvaletin hemen yanında üretim yapılması ise dikkat çekti. Yapılan incelemenin ardından iş yerinde bulunan bütün malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.