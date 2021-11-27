Başakşehir'de 8 katlı iş yerinde yangın

Yangının çıktığı 8. kattaki iplik atölyesinde maddi hasar oluştu.

Yangın saat 06.00'da İkitelli Organize Sanayi Sitesi Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. katta faaliyet gösteren iplik atölyesine ait elektrik saatlerinde yangın çıktı.

Kattan alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, İkitelli, Seyrantepe, Sultangazi, Şişli itfaiye grup amirliklerinden ekipler geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı katta ise maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.