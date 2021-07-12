Başakşehir'de açık havada sinema keyfi başladı

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kurulan dev ekranlarda Başakşehirliler, yıldızlar altında film izlemenin keyfini çıkarıyor.

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi'nde kurduğu açık hava platformlarında Türk ve dünya sinemasının unutulmaz filmlerini Başakşehirlilerle buluşturuyor. Yaz ayları boyunca devam edecek açık hava sinema etkinliği, “Akıl Oyunları” adlı filmin gösterimiyle başladı.

Yazlık sinemanın tadını çıkardılar

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen Başakşehirliler, sandalyelerini alarak Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi'ne akın etti. Bazı Başakşehirliler ise yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparak film izlemenin keyfini yaşadı.

Sosyal mesafeye dikkat edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyiciler arasında mesafe bırakılmasına dikkat edildi. Açık hava sineması ile eski günlere geri döndüklerini belirten Başakşehirliler, etkinliği yaz boyu takip edeceklerini söyledi.

Hafta sonlarında sinema keyfi

İlçe sakinlerine yıldızlar altında film izleme imkanı sunan etkinlikte, yaz boyunca Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerinin gösterimi yapılacak. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te düzenlenecek açık hava sinema etkinliğinde film gösterimleri, hafta sonları her cumartesi ve pazar akşamı saat 21'de başlayacak.