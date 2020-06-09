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Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Gruplar halinde çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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