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Başakşehir'de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti

Medipol Başakşehir’in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Turuncu-lacivertlerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.


Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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