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Başakşehir'de Ankaragücü mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 32.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alan oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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