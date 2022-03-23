Başakşehir'de annelerin de, çocukların da yüzü gülüyor

Başakşehir Anne Çocuk Merkezi'nde eğitim alan anne ve çocuklar, Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, anne ve çocuklara yeni müjdeler verdi.

Başakşehir Belediyesi Anne Çocuk Merkezlerinde 3 ay boyunca çocuklarıyla birlikte eğitim alan anneler, sertifikalarını törenle aldı. Fenertepe ve Güvercintepe Bilgievi'nde eğitim alan 44 anne ve çocukları için Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başkan Kartoğlu yeni müjdeler verdi

Tören öncesinde çocuklar Başakgiller, sihirbaz gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Anne ve çocuklar sertifikalarını Başkan Kartoğlu'nun elinden aldı. Başkan Kartoğlu, Başakşehirli anne ve çocuklara yeni müjdeler verdi. İlçe sakinlerin isteği üzerine Güvercintepe ve Fenertepe'deki kapalı Pazar alanları ile Güvercintepe'deki millet bahçesinde çalışmaların başladığını söyledi.

“Çocuklar mutluysa şehir de mutludur”

Eğitimlerini tamamlayan anneleri tebrik eden Başkan Kartoğlu, “Çocuklar mutluysa ve burayı seviyorsa Başakşehir mutlu şehirdir. Burası gülen yüzünüzle beraber mutluluğun şehridir. Mutlu anneler ve mutlu çocuklarla Başakşehir'imizdeki mutluluk da katlanarak artıyor. Anne Çocuk Merkezlerimizi, Başakşehirli annelerimize çocuklarının bakım ve eğitimleriyle ilgili süreçte destek olmak için açtık. Anneler farklı branşlarda eğitim alıp keyifli vakit geçirirken, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini istedik. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yüzlerinizdeki mutluluk, emeklerimizin ve gayretlerimizin boşa gitmediğini gösteriyor” dedi.