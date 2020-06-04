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Başakşehir'de arabada sinema akşamları başlıyor

Başakşehir Belediyesi, salgın döneminde uzun süredir evlerinde olan ilçe sakinleri için ‘arabada sinema’ etkinliği düzenliyor.

Başakşehir Belediyesi, salgın döneminde uzun süredir evlerinde olan ilçe sakinleri için ‘arabada sinema' etkinliği düzenliyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde olan Başakşehirliler, 5 Haziran Cuma akşamı Fatih Terim Stadyumu otoparkında bir araya gelerek, arabada sinema izlemenin keyfini yaşayacak. Başakşehir Belediyesi'nin “filmin keyfini sür” sloganıyla düzenleyeceği etkinlikte konuklara patlamış mısırın yanı sıra çay ve gazoz ikram edilecek.

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