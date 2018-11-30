Başakşehir'de araç parkı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında araç parkı yüzünden kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada taraflardan birinin aracı zarar görürken bir kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Gül Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, biri market diğeri tekstil atölyesi sahibi olan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekstil atölyesinde çalışan Yavuz K., market sahibinin aracına taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Market sahibinin oğlu olduğu iddia edilen Bilal K. (15) de aracına zarar veren Yavuz K.'ya belinden çıkarttığı silahla 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şahsın vurulduğunu gören vatandaşlar da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı şahsın sağlık durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Yavuz K., İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda karın ve bel bölgesinden yaralanan Yavuz K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına da emniyet şeridi çekerek sokağı kontrol altına aldı. Emniyet ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında olay yerinde bir adet silah da ele geçirildi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği Bilal K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.