Başakşehir'de atıklar rengârenk çiçek açıyor

Uygulama kapsamında topladıkları atıkları geri dönüşüme gönderen sitelere, “Başakşehir'de atıklar çiçek açtı” sloganıyla rengârenk mevsim çiçekleri hediye ediliyor.

Sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirdiği çalışmalarla öncü olan Başakşehir Belediyesi, Atık Nakit uygulamasına katılarak, geri dönüşüm çalışmalarına destek veren site yönetimlerine hediyeler dağıtmaya devam ediyor.

Rengârenk çiçeklerini teslim aldılar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, uygulamaya katılan siteler için, “Başakşehir'de Atıklar Çiçek Açıyor” sloganıyla yeni bir kampanya başlattı. Topladıkları atıklardan elde ettikleri puanlar karşılığında Kayaşehir Bulvar İstanbul Evleri'ne 200 kasa rengârenk mevsimlik çiçek teslim edildi.

Atıklar hediyelere dönüşüyor

Kampanya ile sıfır atık hedefiyle hareket eden sitelerde çevre bilincinin de gelişmesini amaçlayan Başakşehir Belediyesi, aynı zamanda site sakinlerinin yaz aylarını renklendirmeyi hedefliyor. Atık Nakit uygulamasında topladıkları atıkları ayrıştırarak geri dönüşüm ekiplerine teslim eden site yönetimlerine, elde ettikleri puanlar karşılığında çiçeklerin yanı sıra bank, fidan gibi hediyeler veriliyor.