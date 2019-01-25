İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de AVM'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Başakşehir’de bulunan bir AVM’nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.


Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören AVM görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada yangına müdahale eden AVM'nin 4 güvenlik görevlisi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlilerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.