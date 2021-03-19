Başakşehir'de ayakkabı imalathanesine uyuşturucu operasysonu

İstanbul'da dün akşam düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı. Ele geçen kimyasal maddeden yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap üretildiği bilgisi aktarıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Başakşehir'de bir ayakkabı imalathanesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hap üreten 2'si yabancı 4 kişi yakalanmış, adreste toz haldeki 55 kilo 385 gram extacy hap hammaddesi ile 40 bin extacy hap, 4 kilo 328 gram bonzai, 1 kilo 80 gram skunk, 5 hassas terazi, 2 vakumlama makinesi, 2 pres makinesi, 1 fırın ve 1 karıştırıcı ele geçirilmişti.

Baskın sırasında makinelerin çalışması dikkat çekti

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, dün akşam ele geçirilen uyuşturucuların sergisi Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Baskın sırasında uyuşturucu hap imal eden makinelerinin çalışır halde olması dikkat çekerken, operasyonda yakalanan kimyasal maddelerden 550 bine yakın hap elde edildiği ifade edildi. Diğer yandan gözaltındaki ikisi yabancı 4 zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.