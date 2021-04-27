İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 38.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmana dinamik ısınmayla ısınmayla başlandı. Antrenman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.


Hasan Ali ve Ponck fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, Aytemiz Alanyaspor maçında darbeye bağlı sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Ömer Ali ve Uğur Uçar günü tedavi ile geçirdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Erzurum'a hareket edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.