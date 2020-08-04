Başakşehir'de Belediye hizmetleri artık “Cep”te

A'dan Z'ye ilçedeki tüm belediyecilik hizmetlerinin bir araya getirildiği akıllı telefon uygulaması “Başakşehirli” kullanıma açıldı. Belediyeye ait tüm hizmet noktalarına karekod ile girebilmeyi sağlayan uygulamayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tanıttı.

Başakşehir Belediyesi, yeni nesil belediyecilik hizmetinde bir ilke imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Başakşehirli” uygulaması sayesinde Başakşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve hizmet noktaları tek bir uygulama içerisine girdi.

Hem giriş kartı, hem e-belediyecilik ekranı

Türkiye'de bir ilk olan “Başakşehirli” uygulaması belediyeye ait tüm hizmet noktalarına, uygulamanın kişiye özel ürettiği karekod sistemiyle giriş yapmasını sağlıyor. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nden kütüphanelere, Spor Parklarından Bilgievlerine kadar tüm noktalara üye olan ilçe sakinleri, uygulama ekranındaki karekodu kullanarak giriş yapılabiliyor.

Uygulamayı ilk önce Başkan Kartoğlu kullandı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni nesil uygulamayı Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde tanıttı. Kendine ait telefondaki uygulamada bulunan karekodla kıraathaneye giriş yapan Başkan Kartoğlu, uygulamanın özelliklerini anlattı. “Başakşehirli” uygulamasının giriş özelliğinin yanı sıra veri bankasıyla da dikkat çektiğini söyleyen Kartoğlu, “Kültür-sanat ve spor etkinlikleri gibi organizasyonlar, ‘Başakşehirli' uygulamasındaki bildirim sistemiyle kullanıcılara ulaştırılıyor. Biletli organizasyonların biletleri de uygulamanın içinden alınabiliyor. Spor Parklarındaki antrenman programları ve Bilgievleri ders programları da uygulamanın içinde yer alıyor” diye konuştu.

“Başakşehirli” uygulamasının bir diğer önemli özelliğinin e-belediyecilik işlemlerini de kapsaması olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli vatandaşlar uygulamadan vergi borcunu ödeyebilecek, çağrı merkezine ulaşabilecek ve bunun gibi birçok belediyecilik işlemini online olarak gerçekleştirebilecek” dedi.

“Başakşehirli” Altın Karınca'ya aday

“Başakşehirli” akıllı telefon uygulaması, belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ve iyi uygulamaların ödüllendirildiği Altın Karınca Belediyecilik ödüllerine aday oldu. Başakşehir Belediyesi, daha önce de inovasyon ve teknoloji merkezi olarak kurduğu Başakşehir Living Lab ile bu ödülün sahibi olmuştu.