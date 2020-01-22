İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir’in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.


Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığımız maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan futbolcumuz Berkay Özcan, bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu olmuştur. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.