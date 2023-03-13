Başakşehir'de bir çöp kamyonu alev aldı

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Başakşehir Olimpiyat Stadı yolu üzerinde bir çöp kamyonu dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yanan çöp kamyonuna yol üzerinden geçen vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda kimse yara almazken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çöp kamyonu kullanılamaz hale gelirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın nedeniyle oluşan trafik ise normale döndü.