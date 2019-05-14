Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Sitesi'nin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çöken duvarın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yaptıkları arama kurtarma çalışmaları ile göçük altında kalan bir vatandaşı yaralı olarak kurtardı. Göçük altından çıkarılan vatandaş sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.