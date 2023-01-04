Başakşehir'de Braille eğitimi hayatları değiştiriyor

Başakşehir'de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Braille okuma ve yazma eğitimleri ile görme engelli bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlanıyor.

Başakşehir Belediyesi, sosyal farkındalık projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Engelli bireylerin hayata olan bakış açılarını değiştirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için Kayabaşı Mahallesi'nde hizmete açılan Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Braille okuma ve yazma eğitimleri devam ediyor. Çalışan görme engellilerin katılımının sağlanması için hafta içi pazartesi ve cuma günleri verilen kurslarda eğitmenin de görme engelli olması, kursiyerlerin Braille alfabesini öğrenmesini çok daha kolay hale getiriyor.

Braille alfabesi tüm yönleriyle öğretiliyor

Görme engelli bireylere düzenli eğitimler verdiklerini belirten eğitmen Resul Koç, “Ben de görme engelli bir bireyim. Görme engelli olmamız hayattan tamamen kopmamız anlamına gelmiyor. Braille alfabesi, 6 nokta ve 63 sembolden oluşuyor. Her nokta ya da nokta kümesi bir harfi temsil ediyor. Bir kişinin okuma ve yazmayı öğrendiği süre içerisinde Braille'i öğrenebilirsiniz. Eğitimlerimizden faydalanmak isteyenler, Başakşehirli mobil uygulamamızdan çok rahat bir şekilde kayıt yaptırabilir.” ifadelerini kullandı.

“Braille yazıcı çalışmalarımızı kolaylaştırdı”

Eğitimlerde avantajların en üst seviyede tutulduğunu söyleyen kursiyer İsa Arduç, “Kursta sadece 2 saat eğitim alıp gitmiyoruz. Aynı zamanda Braille yazıcı sayesinde çıktı alabiliyor, çalışmalarımıza evde de devam edebiliyoruz” dedi.

Bir diğer görme engelli kursiyer Serhat Esen ise eğitimlerin mesai saatleri dışında olmasının kendilerine kolaylık sağladığını belirtti. Esen, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na da teşekkür etti.