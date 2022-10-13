Başakşehir'de bulunan bir lisede yangın paniği

Başakşehir'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi'nin Araç Teknoloji Bölümünde ders yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrencilerin panikle okulu boşatma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, bugün saat 12.00'de Başakşehir'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ek binasında bulunan Motorlu Araç Teknolojisi Geliştirme Bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul hızlı bir şekilde tahliye edilirken öğrencilerin yaşadıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.