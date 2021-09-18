İhlas Haber Ajansı

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Başakşehir'de çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, bazı ilçelerde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, bazı ilçelerde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Başakşehir'de çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri, Başakşehir ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde etkili oldu. Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı. Çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken aynı zamanda görsel şölen oluşturdu.

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