İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de camilerde bayram hazırlığı başladı

Başakşehir’de, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı.

Başakşehir'de, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 128 camide çevre düzenlemesi ile kent mobilyalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.


Başakşehir'de camiler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde ilçedeki camilerin yeşil alanlarında bakım çalışması başlattı. İlk düzenleme ve bakım çalışması Kayaşehir Mehmet Şükrü Paşa Camii'nde yapıldı.



128 caminin bahçesi yenileniyor


İlçe genelindeki 128 caminin bahçesinde bulunan süs bitkilerine form veriliyor. Çim alanlarda biçim, fidan diplerinde çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları yapılıyor. Eskiyen kent mobilyalarından bazıları tamir ediliyor tamir edilemeyecek durumda olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor. Camilerde başlatılan çalışmalar bayrama kadar devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.