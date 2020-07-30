İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de camilerde bayram temizliği

Sosyal mesafe kuralına uygun kılınacak olan bayram namazı öncesi Başakşehir Belediyesi, camilerde temizlik yaptı.

Camilerin içerisindeki halılar, ayakkabılıklar ve şadırvanlar dezenfekte edilirken, cami avluları da deterjanlı tazyikli suyla yıkandı.


Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik için kolları sıvadı. Çalışmalar Başakşehir Merkez Camii ve İmam-ı Azam Camii'nde başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cami avlularını deterjanlı tazyikli suyla yıkadı. Ardından Başakşehir Belediyesi personeli cami avlusunu su birikintilerinden arındırdı, köşe bucak temizlik yaptı. Yıkama ve durulamanın ardından yıpranan sosyal mesafe etiketleri 2 metre aralıklarla yeniden yapıştırıldı.


Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ise çevreye ve insanlara zararsız dezenfektanla cami içindeki halıları ve ayakkabılıkları dezenfekte etti. Özel tulumlarını giyen görevliler, ilçe sakinlerinin sağlığı için camilerde titiz bir çalışma yürüttü. Başakşehir'deki camiler, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından bayram namazına hazır hale getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.