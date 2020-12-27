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Başakşehir'de Chadli ilk golünü attı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Nacer Chadli, Süper Lig’deki ilk golünü Kasımpapa ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Nacer Chadli, Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpapa ağlarına attı.


Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kadı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü 27. dakikada kaydeden Chadli, böylelikle ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve ilk maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında da 1 golün pasını vermişti.


Chadli, şimdiye kadar ligde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giydi.

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