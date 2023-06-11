Başakşehir'de çıkan yangın 24. saatinde devam ediyor

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş hanında çıkan yangın 24 saattir devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları ve binanın son hali havadan görüntülendi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş hanında dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın 24 saattir devam ediyor. Yangına birçok itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin yükseldiği binada zaman zaman çökmeler de yaşanıyor. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

İtfaiye ekiplerinin 24 saattir müdahale ettiği yangının son durumu dron ile havadan görüntülendi.