Başakşehir'de çim sineği ilaçlaması yapıldı

Başakşehir Sular Vadisi, Bahçeşehir Gölet, millet bahçeleri gibi tüm yeşil alanlarda yapılan ilaçlamada insan ve çevre sağlığını etkilemeyen ürünler kullanıldı.

Başakşehir Belediyesi, kent zararlılarına karşı mücadeleyi elden bırakmıyor. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte sayılarında ciddi artış görülen çim sineklerine karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çevre ve insan sağlığı gözeterek ilaçlandı

İlçe sakinlerinden gelen şikayetleri değerlendiren Başakşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarında insan ve çevre sağlına herhangi bir zararı olmayan ürünler kullanıldı. Başakşehir Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet başta olmak üzere 4 millet bahçesinde ve düğer yeşil alanlarda çalışmalar tamamlandı. Sivrisineklere benzetilen çim sineklerinin insanları ısırmadığını ve görsel rahatsızlık dışında herhangi bir zararı olmadığı ifade edildi.