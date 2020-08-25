İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de Clichy ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli sol bek Gael Clichy ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu Clichy ile yolların ayrıldığı bildirildi. Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir.


Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Clichy, 3 sezon boyunca M.Başakşehir ile 113 maça çıkıp 3 gol, 13 asistlik katkı sunmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.