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Başakşehir'de çocuklar kartopu oynayıp, tepsiyle kaydılar

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürürken, Başakşehir’de çocuklar parkta kartopu oynayıp, poşet ve tepsiyle kaydılar.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, Başakşehir'de çocuklar parkta kartopu oynayıp, poşet ve tepsiyle kaydılar.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmasının ardından kar yağışı dün etkisini gösterdi. Başakşehir yağan karla beyaza bürünürken, karı gören çocuklar evlerinin önündeki parklara çıktı. Parka gelen çocuklar poşetler ve tepsi yardımıyla kayarak, kartopu oynadılar. Çocuklar, kardan adam da yaparak karın tadını doyasıya çıkardılar.

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