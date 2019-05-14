Başakşehir'de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

Başakşehir'de sitenin çöken istinat duvarı havadan görüntülendi. Görüntülerde yaşanan göçüğün büyüklüğü dikkat çekerken kurtarma çalışmalarının da devam ettiği görüldü.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesindeki Bahçeşehir sitesinin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarılırdı. Ekipler başka bir kişinin daha göçük altında kalmış olma ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çöken istinat duvarı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yaşanan göçüğün büyüklüğü dikkat çekerken kurtarma çalışmalarının da devam ettiği görüldü.