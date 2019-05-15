Başakşehir'de çöken istinat duvarının çevresinde teknik çalışmalar devam ediyor

İstanbul Başakşehir'de çöken istinat duvarının çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye ekiplerinin teknik çalışmaları titizlikle sürüyor. Çökmenin yaşandığı noktaya yakın bazı yerlerde de çatlamaların olduğu görülürken, incelemenin ardından istinat duvarının ayakta kalan kısmının yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda bir siteye ait istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkılmıştı. Yıkılmanın ardından duvarın altında kalan bir vatandaşın cesedine ulaşılırken, ekipler binalarda oturmaya engel teşkil edecek bir durum olmadığını belirtmişti.

Günün ilk saatlerinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler ile Başakşehir Belediyesine bağlı ekipler ortaklaşa çalışma yürüttü. Çalışma doğrultusunda, çökmenin meydana geldiği noktada yağmur ve yer altı sularının giderinde oluşan kaçağın duvarın direncini zayıflatarak yıkıma sebep olduğu belirlendi. Yıkılan istinat duvarının çevresinde bulunan binalarda ortaklaşa çalışan ekipler binalarda teknik çalışmalarını titizlikle sürdürürken, çalışmaların tamamlanması sonucunda istinat duvarının bir kısmının ya da tamamının yıkılmasıyla ilgili nihai karara varılacak.

Öte yandan Preveze Sokak ve çevresinde bulunan siteye giriş ve çıkışlar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, sokak üzerinde bazı noktalarda ise çeşitli çatlamaların olduğu ve çatlakların çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Bölgedeki Şehit Ömer Halisdemir Cami'nin de çalışmalar bitene kadar kapalı olacağı belirtildi.