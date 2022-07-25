Başakşehir'de coşku dolu musiki akşamı

Bahçeşehir Musiki Derneği, Bahçeşehir Gölet'te verdiği konserde Başakşehirlilere Türk sanat müziği ziyafeti sundu.

Başakşehir Belediyesi, Yaz Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konserlerde ilçe sakinlerini müziğin ahengiyle buluşturmaya devam ediyor. Başakşehirliler, Bahçeşehir Gölet'te gerçekleştirilen açık hava konserlerinde sevilen sanatçılarla yaz akşamlarının keyfini doyasıya çıkarıyor. Bahçeşehir Gölet'te son olarak Bahçeşehir Musiki Derneği Korosu sahne aldı. Şef Cengizhan Sönmez'in yönetimindeki koro ve konuk sanatçı Alp Aslan, Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini Başakşehirliler için söyledi. Dillerden düşmeyen şarkılara eşlik eden müzikseverler, unutulmaz bir akşamı yaşadı. Başakşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta sona eren kültür sanat sezonun ardından, ilçe sakinleri için bugüne kadar 7'si salon 4'ü açık hava olmak üzere 11 konser düzenledi. Başakşehirliler, Bahçeşehir Musiki Derneği'nin konseriyle birlikte Yaz Etkinlikleri çerçevesinde düzenlene beşinci açık hava konserinde bir araya geldi.