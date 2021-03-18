İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 31.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmana topla ısınmayla başlandı. İdman, iki grup halinde 5'e 3 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.


Sakatlıkları bulunan Caiçara, Bolingoli, Fernandes ve Rafael'in tedavilerine devam edildi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Denizlispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.