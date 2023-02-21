Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan hafif ticari araç sürücüsü park halindeki araca çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.31'de Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Taş idaresindeki 34 FPJ 802 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Mustafa Karakuş'a ait park halindeki 34 VB 4781 otomobile çarparak durdu. 34 FPJ 802 plakalı araçta bulunan sürücü Murat Taş ve yanında bulunan Tolga Akar yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşların dışarı çıktığı anlarda görülüyor. Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.