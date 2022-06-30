Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan binada yangın çıktı

Başakşehir'de dış cephe çalışması yapılan 4 katlı bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın sonucunda iş merkezi alev aldı. İş merkezinin girişinde bulunan bir restoran ve birden fazla işletme kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yangın, bugün 11.15 sıralarında Bahçeşehir Mercedes Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı iş merkezinde çıktı. İddiaya göre, içerisinde noter de bulunan iş merkezinin dış cephe çalışması yapıldığı esnada kullanılan zift maddesi alev alarak etrafa sıçradı. Rüzgârın da etkisi ile yangın kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın giriş katında bulunan bir restoran ve iş merkezindeki çok sayıda işletme kullanılamaz hale geldi. İş merkezinin yanma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Yan binada işletmesi bulunan ve yangın anını gören Murat Köksal, “İşyerimde otururken ön taraf yanıyor dediler geldik baktık şiddetli bir yangın var. İtfaiye ekiplerine haber verdik çıkış sebebi ise çalışma sırasında zift malzemesi yanmış. Çok büyük bir zarar var, işyerleri kullanılamaz hale geldi. Restoranda ise birkaç kişi varmış ama dışarıya çıkmış herhangi bir can kaybı yok” dedi.