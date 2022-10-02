Başakşehir'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Başakşehir'de Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Başakşehir Millet Bahçesi'nde Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Hareket et, sağlıklı yaşa” oldu. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Sağlıklı yaşam yürüyüşü ile başlayan etkinlik alanına oyun parkuru, şişme çocuk oyun istasyonu, halat çekme, çuval oyunu, basket potası, okçuluk parkuru (TOF İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü), ergometre, tırmanma duvarı, slot car racing ve egzersiz istasyonu kuruldu. Survivor ve okçuluk alanında yarışan yarışmacılar tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi (BKİ) ölçüldükten sonra oyuna alındı. Dereceye giren 6 çocuğa ise bisiklet hediye edildi.

Etkinliğe katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı Sebahattin Aydın, “Aslında biz bu tür günleri vesile olarak değerlendirmek istiyoruz. Bugün Dünya Yürüyüş Günü. Pandemi döneminde çocukları eve hapsederek gelişmelerinde önemli bir travma oluştu. Bu vesile ile çocuklarımızı tekrardan hareketli hayata kavuşturmayı arzu ediyoruz. Başakşehir'de böyle bir parkın olması büyük bir fırsat. Burada oturanlar için güzel fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Aileleriyle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için sadece bir gün değil, senenin her günü belli bir şekilde hareket etmesini öneriyoruz. Çocukları okulları ve evleri arasında, gençleri okulları ve yurtları arasında, erişkinleri işleri ve evleri arasında sıkışmış bir hayattan kurtarmak istiyoruz. Bu tür fırsatları değerlendirip vatandaşların sağlıklı yaşamı alışkanlık haline getirmesi için gayret ediyoruz” dedi.

Etkinlikteki yarışmalara katılan Eymen Köse, “Çok fazla sıra var ama değiyor. Bayağı eğleniyorum, güzel geçiyor. Arkadaşlarım ve kardeşimle geldim. Çok iyi vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Emir Asaf, “Buraya annem, babam ve ailemle geldim. Güzel geçiyor. Balon aldım, konsere katıldım, parkurda oynadım” dedi.

Alana kurulan ekranda Rafadan Tayfa müzikal gösterimi ve oyun havalarıyla çocuklar eğlendi.