Başakşehir'de Düşünce Akademisi başladı

Toplumsal ve kültürel konularda Başakşehirlileri usta isimlerle buluşturacak programın ilk konuğu Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu. Taşağıl, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunu ve başucu kaynağı olacak kitapların toplumun şekillenmesindeki rolünü anlattı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamındaki etkinliklerinde her geçen gün yenilerini ekliyor. Fikirlerin yeniden hayat bulacağı, merak edilen konuların ele alınacağı Başakşehir Akademi bünyesinde kurulan Düşünce Akademisi kapılarını açtı. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde Raşit Ulaş'ın moderatörlüğünde yapılan programın ilk konuğu Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu.

“Kitaplar toplumun hafızasını şekillendirdi”

Türklerin Orta Asya bozkırlarından Anadolu coğrafyasına gelme ve Anadolu'ya yerleşme sürecinin yalnızca askeri seferlerle gerçekleşmediğini söyleyen Taşağıl, “Anadolu coğrafyasını yurt olarak mayalayan onlarca eser vardır. İyi okuduğumuz ve yorumladığımız zaman o dönemin yaşayışına ilişkin derin bilgilere sahip olabilir, dip noktaları yakalayabiliriz. Orhun Abideleri, Divan-ı Hikmet, Dede Korkut Hikayeleri, Divan-ı Lügat-i't Türk ve Yunus Emre Divanı gibi kitaplar bunların başında yer alır. Bu eserler toplum hafızasında ve kalbinde bıraktığı etki, toplumumuzu da şekillendirmiştir” dedi.

Düşünce Akademisi aralık ayında doludizgin

Düşünce Akademisi, Başakşehirlilerin bilgi birikimini zenginleştirecek. Aralık ayı boyunca Prof. Dr. Alev Erkilet “Toplumu Sosyolojiyle Anlamak”, Kaan Murat Yanık “Roman Atölyesi”, Ahmet Murat “Yunus Emre Okumaları” ve Prof. Dr. İsmail Kara “Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi” söyleşileri ile çalışma ve düşüncelerini Başakşehirlilerle paylaşacak.