Başaksehir'de E-spor turnuva heyecanı başladı

Başakşehir Belediyesi tarafından PMNC Türkiye Turnuvası'nın düzenlendi. Turnuva öncesi konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu programa seyirci olarak yaklaşık Türkiye'nin bütün illerinden ve yurtdışından katılımcılar var. Gençlerin özellikle e-sporla ilgili yoğun bir şekilde katılımları oluyor. 2 günlük turnuva içinde yaklaşık 1 milyon lira ödül dağıtılacak” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük topluluk turnuvası olan PMNC Türkiye Turnuvası'nın finallerinde e-sporun yükselen yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek turnuvada, hem yarışma heyecanı, hem de eğlence bir arada olacak. Geçen yıl haziran ayında başlamıştı. Yarında devam edecek turnuvada, aralık ayındaki ligde en çok puan toplayan 16 takım yer aldı. Takımları izlemeye Türkiye'nin dört bir yanından seyirci geldi. Turnuvayı izlemeye gelen katılımcılara çekiliş yapılarak ve turnuvaya katılan takımlara toplamda 1 milyon lira ödül verilecek.

“2 günlük turnuva içinde yaklaşık 1 milyon lira ödül dağıtılacak”

Turnuva öncesinde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu “ Bugün Başaksehir Belediyesi yine E-spor festivallerinden bir tanesi ev sahipliğini yapıyor. 2 günlük bir turnuva, bu turnuvalar içinde yaklaşık 4 bin takımın haftalarca yarıştığı içinden seçilen 16 takımında 2 gün boyunca yarışacağı muhteşem bir final olacak. 2 günlük program içinde sadece yarışmalar yok, aynı zamanda eğlence programları var aynı zamanda konserler var. Bu programa seyirci olarak yaklaşık Türkiye'nin bütün illerinden ve yurtdışından katılımcılar var. Gençlerin özellikle e-sporla ilgili yoğun bir şekilde katılımları oluyor. Sadece yarışan takımlar ödül kazanmayacak aynı zamanda seyircilerde ödül kazanacak. 2 günlük turnuva içinde yaklaşık 1 milyon lira ödül dağıtılacak.