Başakşehir'de engelli vatandaşlar ve ailelerine iftar sofrası kuruldu

Başakşehir'de Engelliler Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlar ve aileleri iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Başakşehir Belediyesi, Engelliler Haftası münasebetiyle, engelli vatandaşlar ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu. Malima Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay ve çok sayıda engelli ailesi katıldı. Etkinlikte, Engelliler Komisyonu Başkanı Hayati Yiğitoğlu tarafından Kur-an tilaveti verildi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte ise vatandaşlar dua ederek oruçlarını açtı.

“Başakşehir Belediyesi sayesinde artık evden çıkabiliyoruz"

Daha önce bu tarz etkinliklere katılamadıklarını şuan ulaşım sağlandığı için katılabildiklerini söyleyen İbrahim Akıska, ”Şu an mutluyuz. Ramazan ayında bu misafirler ile hep birlikte mutlu neşe içinde iftar açacağız. Biz daha önce bir yere gidemiyorduk. Maddi durumumuz yoktu gelemiyorduk ama Başakşehir Belediyesi sayesinde artık evden çıkabiliyoruz evden alıp eve bırakıyorlar. Başakşehir Belediyesi sayesinde böyle etkinliklere artık katılabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Engellilerin toplumsal hayata katılma hakları var”

Engellilerin sosyal hayata katılmaları için bu tarz etkinliklerin önemine değinen Kerim Yavuz, ”Engellilerin sosyal hayata adaptasyonları konusunda oldukça güzel bir organizasyon. Bu tür organizasyonları Başakşehir Belediyesi ve AK Parti sürekli yapıyor. Bizde iştirak ediyoruz. Engellilerin toplumsal hayata katılma hakları var. Hayatı birlikte paylaşmak güzel. Engelli aileleri belki bu toplantıda kendilerini çok daha rahat hissediyorlar. Toplumun özellikle bizleri ötekileştirmemesi noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini onların bu bilince varmaları gerektiğine inanıyorum. Bunun için eğitim şart. Bu organizasyonların devamını istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Başakşehir'de engelliler bir çok kolaylık sağlanıyor”

İftar etkinliğinin çok güzel düşünüldüğünü söyleyen Nilgün Dizer, ”Çok güzel bir katılım düşünülmüş. Her şey çok güzel, mekan çok güzel. Yemeklerde şahane görünüyor. Güzel düşünülmüş tebrik ederim. Başakşehir'de engelliler bir çok kolaylık sağlanıyor. Başakşehir gerçekten yaşanabilir kılıyor. Her türlü imkan var ben ve benim gibi olanlar faydalanıyor” ifadelerini kullandı.