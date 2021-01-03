Başakşehir'de feci kaza: Motosikletli metrelerce sürüklendi

Başakşehir'de seyir halindeki araç, önünde aniden yavaşlayan motosiklet sürücüsüne çarparak, metrelerce sürükledi. Motorcu hayatını kaybederken, ağlayan araç sürücüsünü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, Başakşehir Tem Ispartakule gişeler yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki M.B. isimli sürücüye ait 34 DFE 683 plakalı araç, iddiaya göre, yol üzerinde önünde yavaşlayan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü önüne katan araç, motorcuyu metrelerce savurup yola attı. Araç güçlükle dururken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yolu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde ağlayan araç sürücüsü M.B. yakınları tarafından sakinleştirildi. M.B. karakola götürülürken, motorcunun cenazesinin kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.