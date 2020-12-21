Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.