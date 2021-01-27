Başakşehir'de Fernandes'in lisansı çıktı

Medipol Başakşehir, yeni transferi Junior Fernandes'in lisansını çıkardı. Başarılı oyuncu, görev verilmesi halinde bu akşam Süper Kupa'da, Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ittihad Kalba ile sözleşmesini feshettikten sonra Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Fernandes'in lisansı çıktı. Turuncu-lacivertli oyuncu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu akşam Trabzonspor'a karşı Süper Kupa maçında sahada olabilecek.