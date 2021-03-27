Başakşehir'de fidanlar çocuklarla birlikte büyüyor

Başakşehirli çocuklar, Kayabaşı 10. Bölge'de Başakgiller ile birlikte fidanlarını toprakla buluşturdu.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa'nın iki katı olan 21 metrekarelik kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hayata geçirilen “Fidanlar Birlikte Büyüyor” kampanyası kapsamında çocuklarla birlikte 80 fidan dikildi.

Çocuklar ağaç dikmesini öğrendi

Kayabaşı 10. Bölge'de site sakinlerine badem, defne, zeytin ve karaçam fidanları dağıtıldı. Güneşli havayı fırsat bilen site sakinleri ağaç dikimini hep birlikte yaptı. Fidan dikimine “sıfır atık, güzel gelecek” projesinin sevimli maskotları Başakgiller ve onlarca çocuk da katıldı.

Çocuklar bir yandan toprak ile oyun oynarken diğer taraftan fidan dikimi yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı fidan dikiminde çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Fidan dikiminin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.