Başakşehir'de fırınlarda 'hijyen' denetimi

Başakşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların hijyenik ortamlarda üretilmiş ekmek ve pidelere ulaşabilmesi için ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, ekmek gramajlarının standartlara uygunluğu, ürünlerin ambalaj ve muhafaza koşulları, ruhsat şartlarının korunup korunmadığı, mutfak ve üretim bölümlerinin hijyenik olup olmadığına ve personelin kılık kıyafetine bakıldı.

Başakşehir'de fırınların sürekli denetlendiğini ifade eden Başakşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Ataner Bozkurtlar, Ramazan ayı denetimleriyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Birçok konuda denetim yaptıklarını ifade eden Bozkurtlar, “Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan bütün ekmek üretim ve satış yerlerinin kontrolünü gerçekleştiriyoruz. İşletmelerde evrak olarak kontrollerimizi yapıyoruz. Bunlar ruhsat, ilaçlama, hijyen eğitim gibi evrakları sorguladıktan sonra kişisel hijyen, ürün hijyeni, depolama hijyeni gibi konularla kontrolleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Denetimlere alışığız”

Fırın işletmecisi Cihan Baran da denetimlere hazırlıklı olduklarını söyledi. Fırında gerekli koşulları sağladıklarını söyleyen Baran, “Sürekli böyle denetimler olduğu için biz alışığız. Hijyenik eğitimler kursuna katıldık” dedi.