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Başakşehir'de galibiyet serisi 4 maça çıktı

Gençlerbirliği’ni sahasında 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde üst üste 4.

Gençlerbirliği'ni sahasında 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde üst üste 4. galibiyetini almış oldu.


Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile beraberliği yakalayan turuncu-lacivertliler, 90+4'de ise Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla 3 puana uzanan taraf oldu.


İstanbul temsilcisi, bu skorla ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı. Turuncu-lacivertli takım, 5. haftada deplasmanda Trabzonspor'u 2-1, sonraki hafta evinde Antalyaspor'u 5-1, 7. haftada dış sahada Konyaspor'u 2-1 ve bugün de sahasında Gençlerbirliği'ni yine aynı skorla mağlup etti.


Puanını 13 yapan Başakşehir, dördüncü haftasını sonuncu olarak tamamladığı ligde üst üste elde ettiği puanlarla 4. sıraya yükselmeyi başardı.

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