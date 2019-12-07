İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Başakşehir’de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir, Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararken, mahalleli sokağa döküldü. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında evi boşaltan aileden bir kişi dumandan etkilenerek yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen şahsı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.